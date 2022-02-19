RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Які Xiaomi оновляться до Android 13: список

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Google вже анонсувала Android 13. Стабільна версія операційної системи з'явиться вже не раніше літа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Перед тим, як мобільні виробники отримають нове оновлення, їм слід провести всі необхідні тести й виправити знайдені помилки.

Втім, зазвичай Xiaomi рідко поспішає оновити свої пристрої до останньої версії Android. Поки що не було офіційної інформації стосовно того, які ж смартфони все ж будуть сумісні з ОС, проте список був складений на основі інформації, яку вдалося отримати з джерел всередині самої компанії, а також розробників MIUI.

Які Xiaomi отримають оновлення:

  • Mi 10S;
  • Mi 11/Pro/Ultra;
  • Mi 11i/11X/11X Pro;
  • Xiaomi 11X/HyperCharge;
  • Xiaomi 11T/Pro;
  • Xiaomi 12 / Pro/Lite;
  • Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;
  • Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 PRO;
  • Xiaomi MIX FOLD;
  • Xiaomi CIVI;
  • Xiaomi Pad 5 Series.

Які Redmi отримають оновлення:

  • Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;
  • Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;
  • Redmi Note 10T/10 5G;
  • Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;
  • Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro;
  • Redmi Note 11T/11 5G/4G;
  • Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;
  • Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite.

Які POCO отримають оновлення:

  • POCO F3/GT;
  • POCO X3 GT / X3 Pro;
  • POCO F4/Pro/GT;
  • POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G;
  • POCO C4.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як на краудфандинговій платформі Xiaomi був представлений мінікомп'ютер вагою до 250 грам.

Тим часом розробнику вдалося встановити Windows 11 на Android 13.

Читайте РБК-Україна в Google News
Xiaomi