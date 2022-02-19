Які Xiaomi оновляться до Android 13: список

Компанія Google вже анонсувала Android 13. Стабільна версія операційної системи з'явиться вже не раніше літа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.
Перед тим, як мобільні виробники отримають нове оновлення, їм слід провести всі необхідні тести й виправити знайдені помилки.
Втім, зазвичай Xiaomi рідко поспішає оновити свої пристрої до останньої версії Android. Поки що не було офіційної інформації стосовно того, які ж смартфони все ж будуть сумісні з ОС, проте список був складений на основі інформації, яку вдалося отримати з джерел всередині самої компанії, а також розробників MIUI.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як на краудфандинговій платформі Xiaomi був представлений мінікомп'ютер вагою до 250 грам.
Тим часом розробнику вдалося встановити Windows 11 на Android 13.