Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду

Тарифы на газ

Население пока не почувствует изменений в связи с резким ростом цен на газ на мировых рынках. До 30 апреля будут действовать годовые тарифы, которые составляют около 8 гривен за кубометр. Эти цены примерно одинаковы у всех крупнейших поставщиков. В частности, "Нафтогаз" продает газ населению по 7,96 гривен за кубометр, компании под брендом "Твой Газсбыт" - 7,99 гривен. Цены останутся стабильными благодаря тому, что государственная компания "Нафтогаз" продает оптом газ поставщикам населению газ по 7,42 гривны, который они затем продают с небольшой наценкой.

Повышение тарифов на газ практически неизбежно с 1 мая, поскольку цены на газ останутся высокими.

Тарифы на распределение газа

Стоимость доставки газа вырастет с 1 января. НКРЭКУ утвердила новые тарифы на распределение газа для населения.

Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС), "Гадячгаз" - 2,39 гривен, "Закарпатгаз" - 2,39 гривен, "Лубныгаз" - 2,39 гривен, "Николаевгаз" - 2,39 гривен, "Тысменицагаз" - 2,39 гривен, "Харьковгаз" - 2,39 гривен.

Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.

Тарифы на отопление и горячую воду

До конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду меняться не будут. Деньги на компенсацию для предприятий ТКЭ будут взяты из местных бюджетов.

Чтобы сохранить тарифы в Киеве, потребовалось 2 млрд гривен средств налогоплательщиков. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на эту сумму.

В Киеве в отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла - 1654,41 грн с НДС. Тариф на поставку горячей воды для населения в течение отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС). Это меньше, чем действующий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Однако он вырастет до 119,83 гривен сразу после окончания отопительного сезона.

Тарифы на холодную воду

В декабре НКРЭКУ одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. Согласно решению регулятора, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривен (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод).

Также высокие тарифы установлены для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривен за 1 кубометр и КП" Бердянскводоканал" - 47,56 гривен.

В Киеве тарифы вырастут на 20% до 25,32 гривен (без НДС) за 1 кубометр (30,38 гривен с НДС).

Цены на электроэнергию

С 1 октября 2021 года в Украине до 30 апреля 2022 года в Украине действует дифференцированный тариф на электроэнергию для населения. При потреблении до 250 кВт·ч в месяц стоимость 1 кВт·ч составляет 1,44 гривен.

Согласно решению правительства, цена составляет 1,68 гривен за 1 кВт·ч, если объем потребления свыше 250 кВт·ч в месяц. В этом случае тариф 1,68 гривен действует для всего потребления электроэнергии, а не только для объема, который превышает 250 кВт·ч в месяц.

Прогноз на 2022 год

Напомним, по данным консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития", в 2022 году рост тарифов на горячую воду и отопление ожидается на уровне 16%. Электроэнергия подорожает для населения на 17,5%. Газ для населения подорожает на 20%. Среднегодовая цена на импортируемый природный газ ожидается на уровне 347,5 долларов.