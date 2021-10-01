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Тарифы на электроэнергию: сколько будем платить с 1 октября

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Украина, Пятница 01 октября 2021 07:59
Тарифы на электроэнергию: сколько будем платить с 1 октября Фото: для большинства бытовых потребителей электроэнергия будет стоить 1,44 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 октября 2021 года в Украине будет действовать дифференцированный тариф на электроэнергию для населения. При потреблении до 250 кВт·ч в месяц стоимость 1 кВт·ч составит 1,44 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 11 августа № 859.

По расчетам Минэнерго, до 250 кВт·ч в месяц потребляют около 80% украинских домохозяйств.

Согласно решению правительства, цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 кВт·ч, если объем потребления свыше 250 кВт·ч в месяц. В этом случае тариф 1,68 гривен будет действовать для всего потребления электроэнергии, а не только для объема, который превышает 250 кВт·ч в месяц.

Постановление правительства предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать по 30 апреля 2022 года включительно.

По информации РБК-Украина в качестве рабочего варианта пока рассматривается еще одно снижение тарифа весной и введение двух "полочек" для расчета стоимости электроэнергии. Тариф на первые 250 кВт·ч могут снизить до 1,2 грн, до 600 кВт·ч останется тариф 1,68 грн, а если потребление будет выше 600 кВт·ч, то за весь потребленный объем придется платить по рыночной цене без учета промежуточных тарифов.

Напомним, правительство подняло цены на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года примерно на 36%, отменив льготный тариф на первые 100 кВт·ч. После этого тариф на уровне 1,68 гривен действовал для всех потребителей.

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