Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду

Тарифи на газ

Населення поки не відчує змін у зв'язку з різким зростанням цін на газ на світових ринках. До 30 квітня діятимуть річні тарифи, які становлять близько 8 гривень за кубометр. Ці ціни приблизно однакові у всіх найбільших постачальників. Зокрема, "Нафтогаз" продає газ населенню по 7,96 гривень за кубометр, компанії під брендом "Твій Газзбут" - 7,99 гривень. Ціни залишаться стабільними завдяки тому, що державна компанія "Нафтогаз" продає оптом газ постачальникам населенню газ по 7,42 гривні, який вони потім продають з невеликою націнкою.

Підвищення тарифів на газ практично неминуче з 1 травня, оскільки ціни на газ залишаться високими.

Тарифи на розподіл газу

Вартість доставки газу зросте з 1 січня. НКРЕКП затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення.

Згідно з рішенням НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів "Чернівцігаз" - 2,57 гривень за кубометр (з ПДВ), "Гадячгаз" - 2,39 гривень, "Закарпатгаз" - 2,39 гривень, "Лубнигаз" - 2,39 гривень, "Миколаївгаз" - 2,39 гривень, "Тисменицягаз " - 2,39 гривень, "Харківгаз" - 2,39 гривень.

Мінімальна вартість встановлена для клієнтів "Київгаз" - 0,38 гривень за кубометр (з ПДВ) і "Харківміськгаз" - 0,52 гривень.

Тарифи на опалення та гарячу воду

До кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду змінюватися не будуть. Гроші на компенсацію для підприємств ТКЕ будуть взяті з місцевих бюджетів.

Щоб зберегти тарифи в Києві, знадобилося 2 млрд гривень коштів платників податків. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу КП "Київтеплоенерго" на цю суму.

У Києві в опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи на тепло для населення залишаться на рівні минулого року. Вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ. Тариф на постачання гарячої води для населення протягом опалювального сезону встановлено на рівні 97,89 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Це менше, ніж діючий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Однак він зросте до 119,83 гривень відразу після закінчення опалювального сезону.

Тарифи на холодну воду

У грудні НКРЕКП схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. Згідно з рішенням регулятора, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).

Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП" Бердянськводоканал " - 47,56 гривень.

У Києві тарифи зростуть на 20% до 25,32 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр (30,38 гривень з ПДВ).

Ціни на електроенергію

З 1 жовтня 2021 року в Україні до 30 Квітня 2022 року в Україні діє диференційований тариф на електроенергію для населення. При споживанні до 250 кВт·год на місяць вартість 1 кВт·год становить 1,44 гривень.

Згідно з рішенням уряду, ціна становить 1,68 гривень за 1 кВт·год, якщо обсяг споживання понад 250 кВт·год на місяць. У цьому випадку тариф 1,68 гривень діє для всього споживання електроенергії, а не тільки для обсягу, який перевищує 250 кВт·год на місяць.

Прогноз на 2022 рік

Нагадаємо, за даними консенсус-прогнозу "Україна: виклики та загрози постпандемічного розвитку", у 2022 році зростання тарифів на гарячу воду та опалення очікується на рівні 16%. Електроенергія подорожчає для населення на 17,5%. Газ для населення подорожчає на 20%. Середньорічна ціна на імпортований природний газ очікується на рівні 347,5 доларів.