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За какие средства восстанавливается разрушенная россиянами инфраструктура: в Минфине дали ответ

Фото: За какие средства восстанавливается разрушенная россиянами инфраструктура (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В нынешних условиях нет возможности строить масштабные планы по восстановлению инфраструктуры. Финансирование соответствующих проектов происходит в ограниченных объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра финансов Александра Кавы в эфире телемарафона.

"К сожалению, говорить сейчас о масштабных проектах строительства из-за финансовой ситуации, которая сложилась (а из-за боевых действий мы потеряли значительную часть нашей экономики), строить масштабные планы по восстановлению инфраструктуры нет возможности", - сказал чиновник.

Однако Кава отметил, что несмотря ни на что существует возможность готовить проектную документацию для дальнейшего восстановления.

Финансирование проектов ограничено

В то же время замглавы Минфина подчеркнул, что финансирование проектов по восстановлению инфраструктурных объектов происходит в ограниченных объемах.

"В тех местах, где восстановлена мирная жизнь, инфраструктура строится за счет средств местных бюджетов, в первую очередь речь идет о строительстве мостов", - проинформировал он.

По словам чиновника, железнодорожная инфраструктура восстанавливается как за средства государственного предприятия, так и за средства государственного бюджета. Для этого Укрзализныця получила соответствующую поддержку.

"На восстановление автомобильных дорог средства выделяются как из местных, так и из центрального бюджета - из тех остатков дорожного фонда, которые есть", - добавил Кава.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины сегодня оценивается в 750 млрд долларов.

К слову, Мининфраструктуры и Минцифры презентовали реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, которые были разрушены во время вторжения РФ.

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