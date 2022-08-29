За какие средства восстанавливается разрушенная россиянами инфраструктура: в Минфине дали ответ

"К сожалению, говорить сейчас о масштабных проектах строительства из-за финансовой ситуации, которая сложилась (а из-за боевых действий мы потеряли значительную часть нашей экономики), строить масштабные планы по восстановлению инфраструктуры нет возможности", - сказал чиновник.

Однако Кава отметил, что несмотря ни на что существует возможность готовить проектную документацию для дальнейшего восстановления.

Финансирование проектов ограничено

В то же время замглавы Минфина подчеркнул, что финансирование проектов по восстановлению инфраструктурных объектов происходит в ограниченных объемах.

"В тех местах, где восстановлена мирная жизнь, инфраструктура строится за счет средств местных бюджетов, в первую очередь речь идет о строительстве мостов", - проинформировал он.

По словам чиновника, железнодорожная инфраструктура восстанавливается как за средства государственного предприятия, так и за средства государственного бюджета. Для этого Укрзализныця получила соответствующую поддержку.

"На восстановление автомобильных дорог средства выделяются как из местных, так и из центрального бюджета - из тех остатков дорожного фонда, которые есть", - добавил Кава.