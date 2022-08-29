За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь

У нинішніх умовах немає можливості будувати масштабні плани з відновлення інфраструктури. Фінансування відповідних проєктів відбувається в обмежених обсягах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Олександра Кави в ефірі телемарафону.
"На жаль, говорити зараз про масштабні проєкти будівництва через фінансову ситуацію, яка склалася (а через бойові дії ми втратили значну частину нашої економіки), будувати масштабні плани з відновлення інфраструктури немає можливості", - сказав посадовець.
Однак Кава зазначив, що попри все існує можливість готувати проєктну документацію для подальшого відновлення.
Водночас заступник глави Мінфіну підкреслив, що фінансування проєктів з відновлення інфраструктурних об’єктів відбувається в обмежених обсягах.
"У тих місцях, де відновлено мирне життя, інфраструктура відбудовується за рахунок коштів місцевих бюджетів, у першу чергу мовиться про будівництво мостів", - поінформував він.
За словами посадовця, залізнична інфраструктура відновлюється як за кошти державного підприємства, так і за кошти державного бюджету. Для цього Укрзалізниця отримала відповідну підтримку.
"На відновлення автомобільних доріг кошти виділяються як з місцевих, так і з центрального бюджету - з тих залишків дорожнього фонду, які є", - додав Кава.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що план відновлення України сьогодні оцінюється у 750 млрд доларів.
До слова, Мінінфраструктури та Мінцифри презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна.
У ньому зберігатиметься інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час вторгнення РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.