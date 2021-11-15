Какая сейчас ситуация на границе Польши и Беларуси: опубликовано видео

Мигранты на границе Польши и Беларуси продолжают собираться возле контрольно-пропускного пункта "Кузница". На данный момент перед КПП находятся сотни человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского Министерства внутренних дел.
В частности, опубликовано видео, снятое во время патрулирования территории на вертолете. На нем видно, как несколько сотен человек расположились прямо на пункте пропуска, еще несколько людей неподалеку жгут костры.
Также сообщается, что на пограничном переходе собирается все больше мигрантов.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух вертолет и подогнала водомет, чтобы сдержать возможный штурм со стороны мигрантов.
Кроме того, польская сторона заявила, что с белорусской стороны наблюдается увеличение числа вооруженных представителей спецслужб, также на границу приехали фургоны для телетрансляции.