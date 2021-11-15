Какая сейчас ситуация на границе Польши и Беларуси: опубликовано видео

В частности, опубликовано видео, снятое во время патрулирования территории на вертолете. На нем видно, как несколько сотен человек расположились прямо на пункте пропуска, еще несколько людей неподалеку жгут костры.

Также сообщается, что на пограничном переходе собирается все больше мигрантов.