Яка зараз ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: опубліковано відео

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі продовжують збиратися біля контрольно-пропускного пункту "Кузніца". На даний момент перед КПП знаходяться сотні людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського Міністерства внутрішніх справ.
Зокрема, опубліковано відео, зняте під час патрулювання території на вертольоті. На ньому видно, як кілька сотень людей розташувалися прямо на пункті пропуску, ще кілька людей неподалік палять багаття.
Також повідомляється, що на прикордонному переході збирається все більше мігрантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща підняла в повітря вертоліт і підігнала водомет, щоб стримати можливий штурм з боку мігрантів.
Крім того, польська сторона заявила, що з білоруської сторони спостерігається збільшення числа озброєних представників спецслужб, також на кордон приїхали фургони для телетрансляції.