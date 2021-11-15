Яка зараз ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: опубліковано відео

Зокрема, опубліковано відео, зняте під час патрулювання території на вертольоті. На ньому видно, як кілька сотень людей розташувалися прямо на пункті пропуску, ще кілька людей неподалік палять багаття.

Також повідомляється, що на прикордонному переході збирається все більше мігрантів.