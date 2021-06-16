"Какая адженда?": Зеленский ответил на условия Путина по встрече

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что повестка дня встречи с президентом РФ Владимиром Путиным , согласование которого в Кремле используют для затягивания вопроса со встречей, является вполне очевидной в условиях войны на Донбассе и оккупации в Крыму. Украинский лидер подчеркнул, что прежде всего необходимо окончание войны и нормализация двусторонних отношений.

Зеленский напомнил слова Путина, что он "за встречу с Украиной", но только надо "понимать адженду (повестка дня. - ред.)".

"Но ведь мы с вами понимаем - честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают - есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам. Вам любой человек, какая бы у него ни была позиция, среди российских людей скажет: а сколько можно уже воевать? У нас же была общая. - ред.) история, у нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский считает, что у российской стороны может быть миллион разных вопросов двусторонних отношений, как и в Украине, "но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали".

"А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, "двусторонние отношения". Мы знаем, как мы (украинцы и россияне. - ред.) раньше ездили друг к другу и как сейчас это не происходит. Мы знаем, какой у нас был товарооборот, а сейчас он в разы уменьшился. Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?",- сказал Зеленский.