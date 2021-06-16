"Яка адженда?": Зеленський відповів на умови Путіна щодо зустрічі

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що порядок денний зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним , узгодження якого в Кремлі використовують для затягування питання із зустріччю, є цілком очевидним в умовах війни на Донбасі і окупації в Криму. Український лідер наголосив, що насамперед необхідне закінчення війни і нормалізація двосторонніх відносин.

Зеленський нагадав слова Путіна, що він "за зустріч з Україною", але тільки треба "розуміти адженду (порядок денний. - ред.)".

"Але ж ми з вами розуміємо - чесно кажучи, яка адженда? Вийди на вулицю у нас, я думаю, що і в Росії, і всі точно знають, що відбувається. Всі чітко розуміють - є війна, вона на Донбасі. Всі розуміють, хто окупував Крим, всі розуміють, хто допомагає сепаратистам. Вам будь-яка людина, яка б у нього не була позиція, серед російських людей скаже: а скільки можна вже воювати? У нас же була (загальна. - ред.) історія, у нас же "діди воювали". Це не банальні речі, це прямі і зрозумілі речі. Всі знають, у чому адженда", - наголосив президент України.

Зеленський вважає, що у російської сторони може бути мільйон різних питань щодо двосторонніх відносин, як і в України, "але коли люди хочуть закінчити війну, нормалізувати відносини, вони кажуть: так бог з нею, з тією аджендой, давай зустрінемося, давай, поїхали".

"А коли люди цього не хочуть, а прямо сказати не можуть (я не знаю, з чим це пов'язано), то починають говорити: потрібна адженда, "двосторонні відносини". Ми знаємо, як ми (українці й росіяни. - ред.) раніше їздили один до одного і як зараз це не відбувається. Ми знаємо, який у нас був товарообіг, а зараз він в рази зменшився. Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять в Криму. Яка адженда?", - сказав Зеленський.