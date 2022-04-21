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В Каховке оккупанты отпустили двух местных жителей

Фото: оккупанты отпустили двух местных жителей Каховки (firstregion.com.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Каховке Херсонской области российские оккупанты отпустили двух местных жителей, которых они задержали 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каховской городской территориальной общины.

"Домой вернулся Геннадий Мурашкин, которого 11.04 вместе с сыном из своего дома забрали военные РФ", - говорится в сообщении.

При этом неизвестна судьба еще одного жителя Каховки - Лотанюка Василия, которого оккупанты забрали 2 апреля. При этом местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

Напомним, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в плену российских захватчиков в Запорожской области все еще остаются 69 человек. При этом 89 человек освобождены.

Ранее Денисова рассказала, что оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя, которые были лишены родительской опеки. При этом украинских детей передают на воспитание в семьи российских граждан.

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Война России против УкраиныХерсонская область