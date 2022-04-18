Оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя, - Денисова

Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей в Россию. В частности, больше всего депортированных из блокадного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.