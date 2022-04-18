Оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя, - Денисова
Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей в Россию. В частности, больше всего депортированных из блокадного Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
В частности, стало известно, что незаконно вывезли 13 детей-сирот из Мариуполя, которые были лишены родительской опеки.
Россияне похитили шестерых воспитанников детского дома семейного типа в российский город Ростов-на-Дону.
Также еще семерых детей вместе с родителями-воспитателями незаконно вывезено из другого детского дома семейного типа в село Ягодное Ростовской области.
К тому же женщина из Мариуполя сообщила о похищении ее дочери, и вывозе в Донецк.
"Депортированные в РФ украинские дети передаются на воспитание в семьи российских граждан, что является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми", - написала Денисова.
Ранее мы сообщали, что Денисова пояснила, что делать гражданским, которых Россия насильно транспортировала к себе.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 54-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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