У Каховці окупанти відпустили двох місцевих жителів

У Каховці Херсонської області російські окупанти відпустили двох місцевих жителів, яких вони затримали 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каховської міської територіальної громади.

При цьому невідома доля ще одного жителя Каховки - Лотанюка Василя, якого окупанти забрали 2 квітня. При цьому місцеперебування чоловіка досі невідоме.

"Додому повернувся Геннадій Мурашкін, якого 11.04 разом з сином зі свого будинку забрали військові РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Людмили Денисової, в полоні російських загарбників у Запорізькій області все ще залишаються 69 осіб. При цьому 89 осіб звільнені.

Раніше Денисова розповіла, що окупанти викрали і вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, які були позбавлені батьківського піклування. При цьому українських дітей передають на виховання в сім'ї російських громадян.

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