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В плену оккупантов в Запорожской области остаются 69 человек, - омбудсмен

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Запорожская область, Вторник 19 апреля 2022 17:00
В плену оккупантов в Запорожской области остаются 69 человек, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в Запорожской области похитили 155 человек. По последним данным, 86 заложников отпустили, а 69 все еще находятся в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"По имеющейся информации, по состоянию на вечер 18 апреля, на территории региона зарегистрировано 155 фактов похищения гражданских лиц войсками российской федерации. Сейчас 86 заложников уже освобождены, в плену остаются еще 69 человек", - написала Денисова.

По ее словам, из общего количества похищенных:

  • 34 представителя местной власти (уволено 24),
  • 14 предпринимателей (уволено 6),
  • 12 руководителей предприятий, учреждений, организаций (уволено 5),
  • 3 адвоката (уволено 2),
  • 2 журналисты уволены.

"Вчера оккупанты похитили двух полицейских и спасателя. Также в Мелитополе в больницу под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. По информации представителя Запорожской ОВА, военнослужащего "пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены". Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов", - рассказала Денисова.

Напомним, в Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищении людей оккупантами.

Также стало известно, что российские оккупанты отпустили одного из жителей Голой Пристани (Херсонская область). В плену все еще остаются мэр города и трое граждан.

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