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Кадыровцы взяли в плен пациентов психоневрологического интерната в Бородянке, - ОГА

Автор: Сергей Пышкин

Появилась информация о том, что кадыровцы захватили местный психоневрологический интернат в Бородянке. Заминировали все подходы и ведут огонь по позициям украинских защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы.

"По предварительным данным, сейчас в заведении находится более 500 пациентов. Из которых почти 100 - лежачие. Все они, вместе с персоналом - заложники нелюдей", - заявил Кулеба.

По словам председателя ОГА, информация пока проверяется, однако если она подтвердится - этот случай станет очередным в ряде военных преступлений Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина каждый раз обновляет информацию по ситуации в Киеве.

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