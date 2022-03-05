Кадыровцы взяли в плен пациентов психоневрологического интерната в Бородянке, - ОГА

"По предварительным данным, сейчас в заведении находится более 500 пациентов. Из которых почти 100 - лежачие. Все они, вместе с персоналом - заложники нелюдей", - заявил Кулеба.

По словам председателя ОГА, информация пока проверяется, однако если она подтвердится - этот случай станет очередным в ряде военных преступлений Российской Федерации.