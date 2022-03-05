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Кадирівці взяли у полон пацієнтів психоневрологічного інтернату в Бородянці, - ОДА

Автор: Сергій Пишкін

З'явилася інформація про те, що кадирівці захопили місцевий психоневрологічний інтернат у Бородянці. Замінували всі підходи й ведуть вогонь по позиціях українських захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби.

"За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 - лежачі. Усі вони, разом із персоналом - заручники нелюдей", - заявив Кулеба.

За словами голови ОДА, інформація наразі перевіряється, однак якщо вона підтвердиться - цей випадок стане черговим в низці військових злочинів Російської Федерації.

Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Києві.

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