Кадирівці взяли у полон пацієнтів психоневрологічного інтернату в Бородянці, - ОДА

"За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 - лежачі. Усі вони, разом із персоналом - заручники нелюдей", - заявив Кулеба.

За словами голови ОДА, інформація наразі перевіряється, однак якщо вона підтвердиться - цей випадок стане черговим в низці військових злочинів Російської Федерації.