У Кадырова подозрение на коронавирус

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус. На данный момент он находится под наблюдением медиков.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад.

Сначала предполагалось, что у него ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.

"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом. Также в медучреждение была доставлена его жена. Позже стало известно, что у Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию.

Кроме того, коронавирус подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником Российской Федерации, у кого выявили инфекцию.

Добавим, что COVID-19 подтвердили у министра культуры России Ольги Любимовой.