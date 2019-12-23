Кадровые выводы: грозит ли отставка правительству Гончарука

Владимир Зеленский пообещал до конца года сделать кадровые выводы по членам правительства, дав понять, что никакого годового иммунитета у них нет. С теми из министров, кто не справляется, будут прощаться, заявил президент в начале ноября.

Офис президента и монокоалиция накопили ряд претензий к работе правительства Алексея Гончарука. Но, по информации РБК-Украина, с ротациями решили повременить по крайней мере до февраля.

На Банковой планировали показать избирателям, что во власти нет "незаменимых людей" и кадровые чистки неизбежны, если новые чиновники будут неэффективны. В рамках этого плана до Нового года команда Зеленского собиралась уволить двух глав ОГА и двух министров.

"С губернаторами мы справились быстрее дедлайна, а с Кабмином оказалось сложнее, непонятно кого выбрать", – отметил собеседник издания в окружении президента.

При этом сам премьер-министр в интервью РБК-Украина говорил, что правительству никто не диктует кадровую политику. Мол, все проблемные вопросы и претензии решаются в обсуждении, потому защищать министров от Банковой не понадобится. С другой стороны, низкий рейтинг и узнаваемость Гончарука вряд ли позволят ему выстоять в случае публичной конфронтации.

Список претензий

Недовольство работой Кабинета министров на Банковой начали выказывать уже пару недель спустя после его назначения. По началу глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан упрекал членов правительства в излишнем желании понравиться Facebook-сообществу. По его мнению, это лишь вредит общей результативности министров.

Тогда замглавы ОП по информационной политике Кирилл Тимошенко даже хотел запретить министрам пользоваться Facebook, рассказывает собеседник в команде Зеленского. Но в Кабмине сумели отговорить Банковую от этой идеи.

Сейчас претензий к правительству только прибавилось. Одна из них – недостаточно кадровых перестановок на местах по вертикали Кабмина. Получается, что власть вроде бы поменялась, но какой-то условный чиновник в районе сохранил свою должность и продолжает брать взятки, жалуется один из собеседников в окружении президента.

"Негативные отзывы в основном поступают как раз с мест. На общих совещаниях Офиса, Кабмина и парламента по понедельникам Богдан уже раз пять возмущался, мол, где увольнения? Кто-то из министров смог провести эти чистки, как, например, Оржель или Милованов, а кто-то – нет. И на это будут обращать внимание, когда будет приниматься решение о ротациях в правительстве", – говорит собеседник.

Кроме того, в команде Зеленского – как на Банковой, так и в парламенте – недовольны качеством законопроектов, которые вносит Кабмин, рассказывает собеседник в "Слуге народа". Большинство проектов правительство регистрирует через народных депутатов, поскольку процедурно это занимает меньше времени.

"Их законопроекты настолько некачественные, что некоторые законы на 80% дорабатываются поправками между первым и вторым чтением. Потом во время голосования некоторые поправки еще нужно ставить на подтверждение, и на это уходит время. Получается, что за все это приходится отдуваться фракции, а Разумкову приходится отдуваться вдвойне", – объясняет собеседник в монокоалиции.

Это, в свою очередь, лишь обостряет отношения руководства Рады с Офисом президента, который требует ускорить темп работы и принимать больше законов. Еще в конце августа Андрей Богдан пытался убедить "слуг народа" принять на первом заседании Рады 73 законопроекта. Эта цифра символически равна результату Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Претензии насчет работы Рады Богдан, в первую очередь, высказывает спикеру Дмитрию Разумкову, из-за чего отношения между ними достаточно напряженные, говорит один из источников в команде президента. Но потому как Разумков обладает достаточно гибким характером, на открытую конфронтацию он не идет, добавил собеседник.

"Разногласия между Разумковым и Богданом, скорее, мировоззренческие. Они по-разному видят свое будущее. Если Богдан, грубо говоря, хочет за пару лет провести максимум реформ, а затем уйти от дел или уехать в условный Сен-Тропе, то у Разумкова есть далеко идущие политические амбиции. Поэтому он не дает ломать депутатов через колено и противится голосованию 70 законов за раз с нарушением регламента", – отмечает источник.

Сам Разумков признает, что у него бывают достаточно жесткие дискуссии с руководителем ОП, но называет это обычными рабочими моментами.

Претенденты на выход

Несмотря на все замечания к Кабмину, замена премьера Алексея Гончарука, которая влечет за собой отставку всех министров, на Банковой пока даже не обсуждалась, рассказывают несколько собеседников в команде Зеленского. Но точечные перестановки в правительстве могут произойти уже в феврале. Правда, конкретного решения о том, кого из членов правительства попросят "на выход", пока нет.

По словам самого Гончарука, для адекватной оценки деятельности каждого из министерств нужно, как минимум, полгода. "Впервые я поставлю вопрос эффективности в феврале, когда у нас будет промежуточный отчет в парламенте, ближе к той дате мы подойдем к реальной оценке эффективности", – заявил в интервью РБК-Украина глава правительства.

Согласно закону, окончательное решение об отставке члена Кабмина принимается голосованием Верховной рады. Одновременно несколько депутатов монобольшинства в разговоре с РБК-Украина, в первую очередь, выказали недовольство работой министра соцполитики Юлии Соколовской. Главная претензия к ней заключается в полном отсутствии коммуникации с депутатами и профильным комитетом Рады.

"Она еще ни разу не приходила на заседание комитета по вопросам соцполитики. Некоторые депутаты даже спрашивают, как она выглядит", – говорит один из членов монокоалиции.

Сама Соколовская утверждает, что министерство сотрудничает с комитетом и за все время его представители ни разу не пропустили ни одного заседания. По ее словам, члены профильного комитета парламента поддерживают инициативы Минсоцполитики.

"Наша команда в постоянной связи и тесном сотрудничестве с профильным комитетом Верховной рады. Я лично, а также мои заместители постоянно посещаем комитетские заседания и общаемся с народными избранниками", – сказала Юлия Соколовская в комментарии РБК-Украина.

Также у нескольких депутатов, с которыми беседовало издание, есть вопросы к работе министра юстиции Дениса Малюськи. Якобы он не особо справляется с искоренением "договорняков" и схем, прижившихся в Минюсте.

В интервью РБК-Украина, которое будет опубликовано на этой неделе, Малюська сказал, что считает такие оценки субъективными. В то же время министр не исключил, что в монобольшинстве могут быть депутаты, недовольные его работой. Хотя лично ему никто из президентской фракции не высказывал критику по поводу его работы.

К слову, неделю назад в СМИ появилась информация, что Денис Малюська и Тимофей Милованов, который возглавляет министерство экономики, якобы подали в отставку из-за низких зарплат. Оба эту информацию опровергли, заявив, что пока не собираются увольняться.

Денис Малюська в интервью изданию назвал эти слухи медийной атакой против него и сказал, что догадывается, кто может за этим стоять.

Внутри фракции "Слуга народа" есть и те, кто не жалеет публичной критики в адрес членов правительства. Так, например, от Александра Дубинского часто достается тем же Милованову и Малюське, министру энергетики Алексею Оржелю и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

"Нельзя сказать, что к Милованову есть конкретное недовольство. Некоторые его шаги одобряют, а есть шаги, которые одобряют меньше. В случае с Оржелем – здесь, скорее, его политика идет вразрез с чьими-то бизнес-интересами. Вопрос их отставки подогревается со стороны отдельной группы депутатов, включая людей из орбиты Коломойского. Они в целом недолюбливают представителей BRDO и так называемых "соросят", как они их называют", – говорит один из источников в окружении Зеленского.

Что касается Бородянского, то зачастую его упрекают в том, что он будто бы ведет "порохоботскую" политику, поддерживая украинские квоты и языковой закон. Но в команде Зеленского считают, что других кандидатур, способных справится с функциями такого "cверхминистерства", сейчас попросту нет.

Возможной заменой Бородянскому мог бы стать народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. Но у Ткаченко есть свои планы на ближайшее будущее, связанные с Киевом. По информации РБК-Украина, он планирует побороться за пост мэра столицы на следующих местных выборах.

Вероятные ротации в правительстве не в последнюю очередь зависят от того, как быстро парламент управится с принятием закона про рынок земли, рассказал изданию один из собеседников в окружении президента. В вопросе перестановок в Кабмине мнения внутри монокоалиции могут разойтись.

Тогда как в условиях жесткой критики земельной реформы команде Зеленского нужно удержать максимальную слаженность в рядах фракции. И пока Рада не проголосует за этот закон, принимать "разъединяющие" решения, в том числе о ротациях в Кабмине и замене Богдана Яременко во главе комитета по иностранным делам, в "Слуге народа" не собираются.