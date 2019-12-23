Кадрові висновки: чи загрожує відставка уряду Гончарука

Володимир Зеленський пообіцяв до кінця року зробити кадрові висновки щодо членів уряду, давши зрозуміти, що ніякого річного імунітету в них немає. З тими з міністрів, хто не справляється, будуть прощатися, заявив президент на початку листопада.

Офіс президента і монокоаліція накопичили низку претензій до роботи уряду Олексія Гончарука. Але, за інформацією РБК-Україна, з ротаціями вирішили почекати принаймні до лютого.

На Банковій планували показати виборцям, що у влади немає "незамінних людей" і кадрові чистки неминучі, якщо нові чиновники будуть неефективні. В межах цього плану до Нового року команда Зеленського збиралася звільнити двох голів ОДА та двох міністрів.

"З губернаторами ми впоралися швидше дедлайну, а з Кабміном виявилося складніше, незрозуміло кого вибрати", – зазначив співрозмовник видання в оточенні президента.

Водночас сам прем'єр-міністр в інтерв'ю РБК-Україна казав, що уряду ніхто не диктує кадрову політику. Мовляв, усі проблемні питання і претензії вирішуються в обговоренні, тому захищати міністрів від Банкової не знадобиться. З іншого боку, низький рейтинг і впізнаваність Гончарука навряд чи дозволять йому вистояти у випадку публічної конфронтації.

Список претензій

Невдоволення роботою Кабінету міністрів на Банковій почали висловлювати вже через декілька тижнів після його призначення. Cпочатку глава Офісу президента (ОП) Андрій Богдан дорікав членам уряду в надмірному бажанні сподобатися фейсбук-спільноті. На його думку, це лише шкодить загальній результативності міністрів.

Тоді заступник голови ОП з інформаційної політики Кирило Тимошенко навіть хотів заборонити міністрам користуватися фейсбуком, розповідає співрозмовник у команді Зеленського. Але в Кабміні змогли відмовити Банкову від цієї ідеї.

Зараз претензій до уряду тільки додалося. Одна з них – недостатньо кадрових перестановок на місцях по вертикалі Кабміну. Виходить, що влада начебто змінилася, але якийсь умовний чиновник у районі зберіг свою посаду і продовжує брати хабарі, скаржиться один зі співрозмовників видання в оточенні президента.

"Негативні відгуки в основному надходять як раз з місць. На спільних нарадах Офісу, Кабміну і парламенту по понеділках Богдан вже разів п'ять обурювався, мовляв, де звільнення? Дехто з міністрів зміг провести ці чистки, як, наприклад, Оржель або Милованов, а хтось – ні. І на це будуть звертати увагу, коли буде прийматися рішення про ротації в уряді", – говорить співрозмовник.

Крім того, в команді Зеленського – як на Банковій, так і в парламенті – незадоволені якістю законопроектів, які вносить Кабмін, розповідає співрозмовник у "Слузі народу". Більшість проектів уряд реєструє через народних депутатів, оскільки процедурно це займає менше часу.

"Їхні законопроекти настільки неякісні, що деякі закони на 80% допрацьовуються поправками між першим і другим читанням. Потім під час голосування окремі поправки ще потрібно ставити на підтвердження, і на це йде час. Виходить, що за все це доводиться віддуватися фракції, а Разумкову доводиться віддуватися двічі", – пояснює співрозмовник в монокаліції.

Це, в свою чергу, лише загострює відносини керівництва Ради з Офісом президента, який вимагає прискорити темп роботи і приймати більше законів. Ще наприкінці серпня Андрій Богдан намагався переконати "слуг народу" прийняти на першому засіданні Ради 73 законопроекти. Ця цифра символічно дорівнює результату Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів.

Претензії щодо роботи Ради Богдан, насамперед, висловлює спікеру Дмитру Разумкову, через що відносини між ними досить напружені, говорить одне з джерел в команді президента. Та оскільки Разумков має досить гнучкий характер, на відкриту конфронтацію він не йде, додав співрозмовник.

"Розбіжності між Разумковим і Богданом, швидше, світоглядні. Вони по-різному бачать своє майбутнє. Якщо Богдан, грубо кажучи, хоче за пару років провести максимум реформ, а потім відійти від справ або виїхати в умовний Сан-Тропе, то в Разумкова є далекосяжні політичні амбіції. Тому він не дає ламати депутатів через коліно і опирається голосуванню 70 законів зараз з порушенням регламенту", – зазначає джерело.

Сам Разумков визнає, що в нього бувають досить жорсткі дискусії з керівником ОП, але називає це звичайними робочими моментами.

Претенденти на вихід

Незважаючи на всі зауваження до Кабміну, заміна прем'єра Олексія Гончарука, яка тягне за собою відставку всіх міністрів, на Банковій поки навіть не обговорювалася, розповідають кілька співрозмовників у команді Зеленського. Але точкові перестановки в уряді можуть відбутися вже в лютому. Щоправда, конкретного рішення про те, кого з членів уряду попросять "на вихід", поки немає.

За словами самого Гончарука, для адекватної оцінки діяльності кожного з міністерств потрібно, як мінімум, півроку. "Уперше я поставлю питання ефективності в лютому, коли в нас буде проміжний звіт у парламенті, ближче до тієї дати ми підійдемо до реальної оцінки ефективності", – заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова уряду.

Згідно з законом, остаточне рішення про відставку члена Кабміну приймається голосуванням Верховної ради. Одночасно декілька депутатів монобільшості у розмові з РБК-Україна, передусім, висловили невдоволення роботою міністра соцполітики Юлії Соколовської. Головна претензія до неї полягає в повній відсутності комунікації з депутатами і профільним комітетом Ради.

"Вона ще жодного разу не приходила на засідання комітету з питань соцполітики. Деякі депутати навіть запитують, як вона виглядає", – говорить один із членів монокоаліції.

Сама Соколовська стверджує, що міністерство співпрацює з комітетом і за весь час його представники не пропустили жодного засідання. За її словами, члени профільного комітету парламенту підтримують ініціативи Мінсоцполітики.

"Наша команда у постійному зв’язку та тісній співпраці із профільним комітетом Верховної ради. Я особисто, а також мої заступники постійно відвідуємо комітетські засідання та комунікуємо з народними обранцями", – сказала Юлія Соколовська в коментарі РБК-Україна.

Також у кількох депутатів, з якими розмовляло видання, є питання до роботи міністра юстиції Дениса Малюськи. Нібито він не дуже справляється з викоріненням "договорняків" і схем, що прижилися в Мін'юсті.

В інтерв'ю РБК-Україна, яке буде опубліковано цього тижня, Малюська сказав, що вважає такі оцінки суб'єктивними. Водночас міністр не виключив, що в монобільшості можуть бути депутати, незадоволені його роботою. Хоча особисто йому ніхто з президентської фракції не висловлював критику щодо його роботи.

До речі, тиждень тому в ЗМІ з'явилася інформація, що Денис Малюська і Тимофій Милованов, який очолює міністерство економіки, нібито подали у відставку через низькі зарплати. Обидва цю інформацію спростували, заявивши, що поки не збираються звільнятися.

Денис Малюська в інтерв'ю виданню назвав ці чутки медійною атакою проти нього і сказав, що здогадується, хто може за цим стояти.

Всередині фракції "Слуга народу" є і ті, хто не шкодує публічної критики на адресу членів уряду. Так, наприклад, від Олександра Дубінського часто дістається тим же Милованову і Малюсьці, міністру енергетики Олексію Оржелю і міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському.

"Не можна сказати, що до Милованова є конкретне невдоволення. Деякі його кроки схвалюють, а є кроки, які схвалюють менше. У випадку з Оржелем – тут, імовірніше, його політика йде врозріз з чиїмись бізнес-інтересами. Питання їхньої відставки підігрівається з боку окремої групи депутатів, включно з людьми з орбіти Коломойського. Вони взагалі недолюблюють представників BRDO і так званих "соросят", як вони їх називають", – говорить одне з джерел в оточенні Зеленського.

Що стосується Бородянського, то найчастіше йому дорікають у тому, що він нібито веде "порохоботську" політику, підтримуючи українські квоти й мовний закон. Але в команді Зеленського вважають, що інших кандидатур, здатних впоратися з функціями такого "суперміністерства", зараз просто немає.

Можливою заміною Бородянському міг би стати народний депутат від "Слуги народу" й колишній гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко. Але у Ткаченка є свої плани на найближче майбутнє, пов'язані з Києвом. За інформацією РБК-Україна, він планує поборотися за посаду мера столиці на наступних місцевих виборах.

Імовірні ротації в уряді не в останню чергу залежать від того, як швидко парламент впорається з прийняттям закону про ринок землі, розповів виданню один зі співрозмовників видання в оточенні президента. У питанні перестановок у Кабміні думки всередині монокоаліції можуть розійтися.

Тоді як в умовах жорсткої критики земельної реформи команді Зеленського потрібно утримати максимальну злагодженість у лавах фракції. І поки Рада не проголосує за цей закон, приймати "роз'єднуючі" рішення, у тому числі про ротації в Кабміні і заміні Богдана Яременка на чолі комітету закордонних справ, у "Слузі народу" не збираються.