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Кадрові питання Зеленського Рада зможе розглянути 11 липня

Новини » Політика    05.07.2019 - 16:03
Кадрові питання Зеленського Рада зможе розглянути 11 липня
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для розгляду у сесійній залі мають бути рішення профільних комітетів

Подання президента Володимира Зеленського про призначення міністра закордонних справ та інші кадрові питання Верховна рада зможе розглянути у ході пленарного засідання у наступний четвер, 11 липня. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що для розгляду необхідні рішення профільних комітетів.

"Кадрові питання я запропоную розглянути 11 липня", - заявив Парубій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Також глава держави наполягає на розгляді нардепами призначення главою МЗС Вадима Пристайка.

Як писало РБК-Україна раніше, анонсувалося, що президент України Володимир Зеленський повторно попросить ВР звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Так, 27 червня Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ у тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.

У свою чергу Клімкін 1 липня заявив, що йде у відпустку. Глава МЗС повідомив, що своєю пропозицією про українських моряків РФ намагалася створити пастку для України і фундаментально ослабити позицію по окупованому Криму.

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Новини України Володимир ЗеленськийАндрій ПарубійВерховна Рада
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