Зеленский повторно попросит Раду уволить Климкина

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Богдан заявил, что некоторые министры не защищают интересы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросит Верховную раду уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Как сообщается, Зеленский повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и других кадровых вопросах.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что некоторые министры ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины.

"Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по изменению кадров и назначения тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - заявил Андрей Богдан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МИД Украины Павла Климкина. Такое решение президент принял в связи с тем, что МИД не проинформировало его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к России об украинских пленных моряках.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин 1 июля заявил, что уходит в отпуск. Климкин сообщил, что своим предложением об украинских моряках Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму. Однако, по его мнению, любые внутренние дискуссии должны усиливать Украину и ослаблять РФ.