Кадровий скандал в "Укренерго": міністерство відреагувало на звільнення Зайченка

Міністерство енергетики вперше за три дні офіційно відреагувало на кадровий скандал в "Укренерго". Там кажуть, що ще не отримували документів про звільнення голови компанії Віталія Зайченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністерства в Telegram.
В офіційній заяві йдеться про те, що міністерство ще не отримувало від наглядової ради "Укренерго" жодних документів "щодо питань, які фігурують у ЗМІ" стосовно звільнення Віталія Зайченка.
Також підкреслюється, що Міненерго поважає статус наглядової ради як незалежного органу, що має діяти в рамках українського законодавства.
"Як акціонер компанії, Міністерство енергетики діє виключно в рамках закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, яка є найвищим пріоритетом у поточних умовах", - ідеться в заяві.
У п'ятницю, 26 вересня, РБК-Україна від власних джерел стало відомо, що наглядова рада вирішила звільнити Зайченка і все правління "Укренерго". Крім Олексія Брехта, який стане виконувачем обов'язків голови компанії.
Зайченко був звільнений лише через три місяці після призначення. А саме рішення було прийнято на засіданні наглядової ради в режимі онлайн.
За даними РБК-Україна, рішення звільнити голову "Укренерго" ухвалили у відповідь на результати перевірки з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Перевірка показала, що двох членів правління - Івана Юрика та Олега Павленка - влітку призначили з порушеннями. Ці порушення вчасно не усунули, тому наглядова рада вирішила звільнити не тільки членів правління, а й Зайченка, до якого "втратили довіру".
Примітно, що за даними системи YouControl, Зайченко все ще залишається головою правління.
Фото: Віталій Зайченков за документами ще голова правління "Укренерго" (дані системи YouControl)
Також у розпорядженні РБК-Україна опинився наказ Міненерго, згідно з яким усі члени наглядової ради "Укренерго" повинні виконувати свої обов'язки виключно за адресою компанії в Києві.
Зазначимо, у її складі 6 членів, четверо з яких - іноземці. Тому рада збирається переважно онлайн.
Нагадаємо, Віталій Зайченко очолив "Укренерго" в червні 2025 року. До нього обов'язки глави виконував Олексій Брехт, який був призначений у вересні 2024 року після звільнення Володимира Кудрицького.