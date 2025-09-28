Кадровый скандал в "Укрэнерго": министерство отреагировало на увольнение Зайченко

Как на скандал реагирует Минэнерго

В официальном заявлении говорится, что министерство еще не получало от набсовета "Укрэнерго" никаких документов "по вопросам, фигурирующим в СМИ" относительно увольнения Виталия Зайченко.

Также подчеркивается, что Минэнерго уважает статус набсовета как независимого органа, который должен действовать в рамках украинского законодательства.

"Как акционер компании, Министерство энергетики действует исключительно в рамках закона и в интересах обеспечения стабильности и энергетической безопасности страны, которая является самым высоким приоритетом в текущих условиях", - говорится в заявлении.

Почему набсовет уволил главы "Укрэнерго"

В пятницу, 26 сентября, РБК-Украина от собственных источников стало известно, что наблюдательный совет решил уволить Зайченко и все правление "Укрэнерго". Кроме Алексея Брехта, который станет исполняющим обязанности главы компании.

Зайченко был уволен спустя всего три месяца после назначения. А само решение было принято на заседании наблюдательного совета в режиме онлайн.

По данным РБК-Украина, решение уволить главу "Укрэнерго" приняли в ответ на результаты проверки со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Проверка показала, что двух членов правления - Ивана Юрика и Олега Павленко - летом назначили с нарушениями. Эти нарушения вовремя не устранили, поэтому набсовет решил уволить не только членов правления, но и Зайченко, к которому "потеряли доверие".

Примечательно, что по данным системы YouControl, Зайченко все еще остается главой правления.

Фото: Виталий Зайченков по документам еще глава правления "Укрэнерго" (данные системы YouControl)

Что могли решить в отношении набсовета "Укрэнерго"

Также в распоряжении РБК-Украина оказался приказ Минэнерго, согласно которому все члены наблюдательного совета "Укрэнерго" должны выполнять свои обязанности исключительно по адресу компании в Киеве.

Отметим, в его составе 6 членов, четверо из которых - иностранцы. Поэтому совет собирается преимущественно онлайн.