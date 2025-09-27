Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії

Главу "Укренерго" Віталія Зайченка разом із ще трьома членами правління звільнили практично за 3 тижні до початку опалювального сезону. Це стало абсолютно несподіваним рішенням для акціонера - Міністерства енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел в органах влади, на ринку і на позицію Наглядової ради компанії.

Наглядова рада "Укренерго" в п'ятницю, 26 вересня, у другій половині дня вирішила звільнити чотирьох із п'яти членів правління компанії, включно з головою Віталієм Зайченком.

Рішення було ухвалено в онлайн режимі. Зайченко був призначений на цю посаду лише 3 місяці тому. В.о голови компанії Наглядова рада призначила члена правління Олексія Брехта, який залишився. Наглядова рада може ухвалювати кадрові рішення без узгодження з акціонером.

Несподіване рішення і реакція Міненерго

Рішення НР "Укренерго" було несподіваним для Міністерства енергетики. Джерела видання після появи інформації про нього повідомили, що в Міненерго "займаються цим питанням".

Міністр Світлана Гринчук у терміновому порядку скликала нараду з членами Наглядової ради компанії. Про її результати інформації поки що немає.

Чому ухвалено рішення про звільнення правління

За інформацією джерел видання, рішення Наглядової ради було ухвалено у відповідь на результати перевірки "Укренерго" з боку НКЦБРФ.

На початку вересні перевірка показала, що два члени правління - Іван Юрик та Олег Павленко, у липні були призначені Наглядовою радою з низкою порушень. На ліквідацію цих порушень було дано місяць.

Таким чином Наглядова рада і почала виправляти помилку - але вирішила звільнити не тільки членів правління, а й голову компанії, сказав РБК-Україна один зі співрозмовників.

Пізніше в Наглядовій раді підтвердили, що діяли відповідно до висновку перевірки. Але при цьому звернули увагу на корпоративний конфлікт, який виник ще в травні, коли Міненерго в односторонньому порядку змінило в статуті компанії правила призначення керівників.

"У червні 2025 року новопризначений генеральний директор Віталій Зайченко загострив конфлікт, запропонувавши склад правління, всупереч вказівкам Наглядової ради щодо призначення лише внутрішніх кандидатів. Незважаючи на те, що Наглядова рада затвердила склад внутрішньої команди, це рішення було оскаржене з процедурних підстав. 16 вересня 2025 року НКЦПФР постановила, що призначення не було погоджено з комітетом, і доручила Наглядовій раді усунути порушення", - йдеться в позиції НР, яка є в розпорядженні видання.

Коментар Віталія Зайченка виданню отримати не вдалося.

Найближчим часом Наглядова рада планує призначити членів правління і ввести до його складу колишнього члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, якого було відкликано з НР 18 вересня. Як йдеться в позиції, рішення хочуть ухвалити "якомога швидше".

Що ж стосується Зайченка, то Наглядова рада втратила до нього довіру.

"За даних обставин пан Зайченко втратив довіру Наглядової ради і не був залишений. Керівництво було доручено пану Брехту", - йдеться в позиції НР "Укренерго".

Швидко призначити правління не вийде

Джерела видання сказали, що перепризначити правління Наглядова рада планувала вже в суботу, 27 вересня. Однак навряд чи їй вдасться це зробити.

У розпорядженні РБК-Україна опинився наказ Міненерго від 26 вересня. У ньому йдеться про те, що відтепер, "виходячи з умов правового режиму воєнного часу", всі члени Наглядової ради "Укренерго" повинні виконувати свої обов'язки виключно перебуваючи за адресою компанії в Києві.

Наказ стосується виключно компанії "Укренерго", оскільки саме Міненерго є її акціонером. Для інших компаній порядок роботи Наглядових рад визначають їхні акціонери.

Цей наказ жодним чином не вплине на рішення Наглядової ради щодо звільнення правління компанії, оскільки вийшов, хоча й того самого дня, але за часом уже після його ухвалення.

Але в майбутньому він ускладнить ухвалення рішень про призначення нових членів правління.

У складі Наглядової ради "Укренерго" 4 із 6 членів іноземці, тож її робота відбувається майново онлайн. З огляду на наказ Міненерго, зараз для ухвалення будь-якого рішення весь склад наглядового органу має збиратися в Києві, а оперативно зробити це буде практично неможливо.