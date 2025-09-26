Нового голову "Укренерго" звільнили через три місяці після призначення, - джерела

Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову компанії Віталія Зайченка. Він обіймав цю посаду лише три місяці.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією співрозмовників видання, також у відставку відправили все правління "Укренерго", крім Олексія Брехта. Він стане в.о. голови компанії. У зв'язку з таким рішенням наглядової ради Міністерство енергетики проводить із нею екстрену нараду.