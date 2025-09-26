ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нового голову "Укренерго" звільнили через три місяці після призначення, - джерела

Київ, П'ятниця 26 вересня 2025 18:23
UA EN RU
Нового голову "Укренерго" звільнили через три місяці після призначення, - джерела Фото: Віталій Зайченко (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову компанії Віталія Зайченка. Він обіймав цю посаду лише три місяці.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією співрозмовників видання, також у відставку відправили все правління "Укренерго", крім Олексія Брехта. Він стане в.о. голови компанії.

У зв'язку з таким рішенням наглядової ради Міністерство енергетики проводить із нею екстрену нараду.

Віталій Зайченко

Віталій Зайченко почав працювати в "Укренерго" ще в 1990-х роках, поступово пройшовши шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України, яким став 2015 року.

З початком повномасштабної війни з Росією його досвід допоміг перевести енергосистему в ізольований режим, а потім успішно синхронізувати її з європейською мережею ENTSO-E.

Спільно з командою диспетчерів він забезпечив стабільне управління енергосистемою України в умовах масованих ракетних ударів РФ по об'єктах генерації та лініях електропередачі.

23 червня наглядова рада призначила Зайченка головою правління "Укренерго".

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Укренерго
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"