"Кадровий голод" на сантехніків та електриків: наскільки попит перевищує пропозицію

Дефіцит кадрів посилився через війну

За словами Державної служби зайнятості, війна, міграція та призов чоловіків на військову службу суттєво скоротили кількість доступних працівників.

"Якщо до війни основною проблемою ринку праці була відсутність достатньої кількості вакансій, то сьогодні - дефіцит кадрів", - пояснюють у ДСЗ.

Найбільший попит у сфері енергетики

На Єдиному порталі вакансій наразі понад 214 тисяч пропозицій роботи. Зокрема, у сфері енергетики налічується 1,5 тисячі вакансій, тоді як шукачів роботи всього 510.

У Київській, Львівській та Житомирській областях кількість вакансій утричі перевищує чисельність спеціалістів, у Харківській, Закарпатській та Дніпропетровській - вчетверо, а в Києві - у 39 разів.

Професійне навчання нових кадрів

За сприяння ДСЗ з початку 2025 року проходили професійне навчання 108 осіб за професією слюсар-ремонтник, 56 осіб за професією електромонтер, 23 особи - слюсар-сантехнік.

Також ДСЗ реалізує експериментальний проект - професійне навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Уже направлено на навчання 35 жінок за професією слюсар-ремонтник, 20 жінок - електромонтера, 6 жінок - слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

"Водночас, поки що працевлаштування жінок за професіями, які умовно вважаються "чоловічими", не набуло масового характеру", - зауважують у ДСЗ.

Окрім того, Служба за рік видала ваучери на навчання за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка видано 139 ваучерів на навчання, теплоенергетика - 14 ваучерів, за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 112 ваучера, слюсар-ремонтник - 72 ваучери, слюсар-сантехнік - 11 ваучерів