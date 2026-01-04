"Кадровый голод" на сантехников и электриков: насколько спрос превышает предложение

Дефицит кадров усилился из-за войны

По словам Государственной службы занятости, война, миграция и призыв мужчин на военную службу существенно сократили количество доступных работников.

"Если до войны основной проблемой рынка труда было отсутствие достаточного количества вакансий, то сегодня - дефицит кадров", - объясняют в ГСЗ.

Наибольший спрос в сфере энергетики

На Едином портале вакансий сейчас более 214 тысяч предложений работы. В частности, в сфере энергетики насчитывается 1,5 тысячи вакансий, тогда как соискателей всего 510.

В Киевской, Львовской и Житомирской областях количество вакансий втрое превышает численность специалистов, в Харьковской, Закарпатской и Днепропетровской - вчетверо, а в Киеве - в 39 раз.

Профессиональное обучение новых кадров

При содействии ГСЗ с начала 2025 года проходили профессиональное обучение 108 человек по профессии слесарь-ремонтник, 56 человек по профессии электромонтер, 23 человека - слесарь-сантехник.

Также ГСЗ реализует экспериментальный проект - профессиональное обучение женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Уже направлено на обучение 35 женщин по профессии слесарь-ремонтник, 20 женщин - электромонтера, 6 женщин - слесарь по ремонту колесных транспортных средств.

"В то же время, пока трудоустройство женщин по профессиям, которые условно считаются "мужскими", не приобрело массового характера", - отмечают в ГСЗ.

Кроме того, Служба за год выдала ваучеры на обучение по специальности электроэнергетика, электротехника и электромеханика выдано 139 ваучеров на обучение, теплоэнергетика - 14 ваучеров, по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 112 ваучера, слесарь-ремонтник - 72 ваучера, слесарь-сантехник - 11 ваучеров