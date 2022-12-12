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Кадрових планів по уряду нема, але об'єднання міністерств можуть бути, - Шуляк

Фото: Олена Шуляк (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

В Україні можуть оптимізувати структуру державного апарату та об'єднати ще деякі міністерства.

Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.

"Якщо навіть дивитись на бюджет 2023 року, у нас витрати на чиновників скорочені більше ніж на 11 мільярдів, і цілком логічно оптимізувати структуру держапарату", - сказала вона.

Шуляк зазначила, що говорити про якісь конкретні речі треба тоді, коли рішення про об'єднання міністерств і про оптимальну структуру приймається урядом, а не профільним комітетом.

"Одна нарада щодо об’єднання міністерств спричинила вибух в ЗМІ, але нічого поки не справдилося з тих прогнозів. Але нормально і логічно, що шукається більш ефективна і результативна система управління", - додала вона.

До того ж, за словами Шуляк, наразі на порядку денному немає питань про звільнення і призначення у Кабміні.

"У нас було провальне голосування за звільнення голови Рахункової палати Пацкана - це якраз було більше пов’язане з дисципліною, не з політикою", - зазначила голова партії.

Нагадаємо, раніше сталося об'єднання Міністерства розвитку громад і територій та Міністерства інфраструктури. Його очолив Олександр Кубраков, якого призначили на посаду віце-прем’єр-міністра.

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