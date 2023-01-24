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Офіційно. Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП, його заяву підписав Зеленський

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Київ, Вівторок 24 січня 2023 08:11
Офіційно. Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП, його заяву підписав Зеленський Фото: Кирило Тимошенко (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. Відповідний документ він опублікував в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тимошенка.

Оновлено 08:29. Зеленський звільнив Тимошенка з ОП

Президент Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенка та вже видав указ про його звільнення з посади заступника голови Офісу президента.

Офіційно. Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП, його заяву підписав Зеленський

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У своїй публікації, де він офіційно підтвердив, що звільняється з посади, також Тимошенко подякував президенту країни, українцям та ЗСУ.

"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини...Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко", - написав Тимошенко у своєму пості.

Офіційно. Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП, його заяву підписав Зеленський

Фото: Тимошенко підтвердив, що звільняється з ОП (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, про те, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко звільняється з посади раніше РБК-Україна повідомляли джерела, а вже сьогодні Тимошенко особисто підтвердив це.

Додамо, як стало відомо виданню, Тимошенка можуть призначити головою Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) і це рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Зазначимо, що раніше вже повідомлялося про підготовку кадрових ротацій серед керівництва низки областей.

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