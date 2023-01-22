Зеленський про скандали у міністерствах: цей тиждень буде часом відповідних рішень

Наступний тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів, що сталися в українських міністерствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що сьогодні, 22 січня, Кабмін звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Наразі правоохоронці мають всі можливості для проведення розслідування та подальшого суду у цій справі.

Голова держави зазначив, що хоче, щоб таке затримання було сигналом для всіх, чия поведінка порушує принцип справедливості.

"Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо докладно розбиратися. Щодо енергетики та закупівель. Щодо відносин між центральною владою та регіонами. Щодо закупівель для військових", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що українці отримають повну інформацію, а держава зробить необхідні кроки для вирішення цих проблем.