Тимошенко написав заяву на звільнення з Офісу президента

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ОП.

Крім того, інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, Тимошенка вже звільнили.

"Швидше за все, замість нього буде Олексій Кулеба (нинішній голова Київської обласної військової адміністрації, - ред.)", - написав він у Telegram.

За словами співрозмовників РБК-Україна у владі, найближчим часом також буде оголошено про низку інших гучних кадрових рішень.

"По всіх, до кого давно були питання через скандальні історії, вже прийнято рішення. Це стосується різних органів влади", - зазначив один з них.

Зазначимо, на посаді заступника голови ОП Кирило Тимошенко займається регіональною політикою. У Офісі з травня 2019 року, але спочатку відповідав за питання інформаційної політики, а також за протокол президента та сферу ІТ.

У червні 2020 року став координатором програми "Велике будівництво" з оновлення доріг та соціальної інфраструктури по всій Україні. У березні 2021 року став виконавчим секретарем президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну відповідає за відновлення житла та інфраструктури.