Кадрова криза зростає, але бізнес не хоче наймати іноземців: у чому причини

Попри дедалі більший дефіцит працівників, українські роботодавці поки не готові масово наймати іноземців. Більшість компаній очікують, що ситуація на ринку праці лише погіршуватиметься, однак продовжують шукати інші способи подолання кадрової кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLX Робота.
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За результатами опитування, у 2026 році про нестачу кадрів заявили 78% роботодавців. Для порівняння, рік тому таку проблему відзначали 60% компаній.
Водночас бізнес став значно песимістичніше оцінювати перспективи ринку праці. Так, 68% опитаних вважають, що протягом наступного року кадровий дефіцит лише посилиться. Лише 10% роботодавців очікують поступового покращення ситуації.
Попри нестачу персоналу, лише 8% роботодавців заявили, що готові розглядати працевлаштування іноземців як спосіб вирішити кадрову проблему. Ба більше, рік тому таких компаній було більше - 13%.
У OLX Робота зазначають, що бізнес поки не сприймає міжнародний ринок праці як масове джерело нових працівників.
Найчастіше роботодавці пояснюють свою позицію такими причинами:
Автори дослідження звертають увагу, що за останній рік роботодавці значно частіше почали говорити саме про практичні труднощі інтеграції іноземних працівників - мовну адаптацію, юридичні процедури та культурні особливості.
Подібні настрої зафіксували й серед шукачів роботи.
За даними дослідження, 56% кандидатів побоюються, що інтереси українців можуть відійти на другий план. Ще 46% назвали потенційною проблемою мовний бар'єр, а 41% - культурні та релігійні відмінності.
Водночас роботодавці не відкидають можливості переглянути свою позицію в майбутньому.
Найчастіше вони називали такі умови:
Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що питання залучення іноземних працівників поступово переходить із теоретичної площини в практичну. Водночас, за її словами, для цього необхідно спростити процедури працевлаштування, створити зрозумілі механізми адаптації та інтеграції іноземних фахівців.
Водночас вона наголосила, що пріоритетом для України має залишатися повернення та працевлаштування українців, які зараз перебувають за кордоном.
Раніше РБК-Україна розповідало, щоб залучити й утримати працівників, компанії підвищують зарплати, спрощують вимоги до кандидатів, інвестують у навчання персоналу та розширюють коло потенційних працівників.
Також ми писали, що в Україні зростає кількість вакансій із можливістю бронювання працівників. Найчастіше такі пропозиції з'являються у сферах критичної інфраструктури, логістики, виробництва та будівництва, а за рік медіанна зарплата у таких вакансіях зросла до 35 тисяч гривень.