Кадровый кризис растет, но бизнес не хочет нанимать иностранцев: в чем причины

Главное: Кадровый кризис усугубляется: В 2026 году 78% украинских работодателей заявили о нехватке персонала против 60% в прошлом году.

В 2026 году 78% украинских работодателей заявили о нехватке персонала против 60% в прошлом году. Бизнес не готов к иностранцам: Несмотря на критический дефицит, только 8% компаний рассматривают найм иностранцев как вариант решения проблемы.

Несмотря на критический дефицит, только 8% компаний рассматривают найм иностранцев как вариант решения проблемы. Главные препятствия для найма: Чаще всего работодателей останавливают языковой барьер, сложные юридические процедуры по оформлению виз и разрешений, а также культурные различия и отсутствие опыта работы с иностранцами.

Чаще всего работодателей останавливают языковой барьер, сложные юридические процедуры по оформлению виз и разрешений, а также культурные различия и отсутствие опыта работы с иностранцами. Опасения украинцев: 56% кандидатов опасаются, что интересы отечественных работников могут отойти на второй план.

56% кандидатов опасаются, что интересы отечественных работников могут отойти на второй план. Что может изменить ситуацию: Работодатели готовы пересмотреть свою позицию, если государство введет налоговые льготы или финансовые стимулы, упростит процедуры трудоустройства или если дефицит украинцев станет еще острее.

Дефицит работников продолжает расти

По результатам опроса, в 2026 году о нехватке кадров заявили 78% работодателей. Для сравнения год назад такую проблему отмечали 60% компаний.

В то же время бизнес стал значительно более пессимистично оценивать перспективы рынка труда. Так, 68% опрошенных считают, что в течение следующего года кадровый дефицит только усилится. Только 10% работодателей ожидают постепенного улучшения ситуации.

Почему бизнес не готов нанимать иностранцев

Несмотря на нехватку персонала, только 8% работодателей заявили, что готовы рассматривать трудоустройство иностранцев как способ решения кадровой проблемы. Более того, год назад таких компаний было больше - 13%.

OLX Работа отмечают, что бизнес пока не воспринимает международный рынок труда как массовый источник новых работников.

Чаще всего работодатели объясняют свою позицию следующими причинами:

51% назвали главным препятствием языковой барьер ;

; 42% считают, что их отрасль пока не нуждается в иностранных работниках ;

; 32% говорят о сложных юридических процедурах (оформлении разрешений, виз, регистрации);

(оформлении разрешений, виз, регистрации); по 28% отметили отсутствие опыта работы с иностранцами и культурные или организационные отличия ;

; 19% указали на неготовность коллектива ;

; 14% не знают, где искать таких кандидатов .

Авторы исследования обращают внимание, что за последний год работодатели значительно чаще стали говорить именно о практических трудностях интеграции иностранных работников - языковой адаптации, юридических процедурах и культурных особенностях.

Как к этому относятся украинцы

Подобные настроения были зафиксированы и среди соискателей работы.

По данным исследования, 56% кандидатов опасаются, что интересы украинцев могут отойти на второй план. Еще 46% назвали потенциальной проблемой языковой барьер, а 41% - культурные и религиозные отличия.

При каких условиях бизнес изменит свое мнение

В то же время работодатели не исключают возможности пересмотреть свою позицию в будущем.

Чаще всего они называли следующие условия:

налоговые льготы или финансовые стимулы для работодателей - 36%;

дальнейшее обострение дефицита украинских работников - 36%;

гарантии квалификации и профессиональной подготовки кандидатов - 29%;

упрощение процедуры трудоустройства иностранцев;

специальные программы по подбору персонала и успешные примеры других компаний - 22%.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что вопрос привлечения иностранных работников постепенно переходит из теоретической плоскости в практическую. По ее словам, для этого необходимо упростить процедуры трудоустройства, создать понятные механизмы адаптации и интеграции иностранных специалистов.

В то же время она подчеркнула, что приоритетом для Украины должно оставаться возвращение и трудоустройство украинцев, которые сейчас находятся за границей.