Кадровый кризис растет, но бизнес не хочет нанимать иностранцев: в чем причины

Несмотря на растущий дефицит работников, украинские работодатели пока не готовы массово нанимать иностранцев. Большинство компаний ожидают, что ситуация на рынке труда будет только ухудшаться, однако продолжают искать другие способы преодоления кадрового кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.
Главное:
По результатам опроса, в 2026 году о нехватке кадров заявили 78% работодателей. Для сравнения год назад такую проблему отмечали 60% компаний.
В то же время бизнес стал значительно более пессимистично оценивать перспективы рынка труда. Так, 68% опрошенных считают, что в течение следующего года кадровый дефицит только усилится. Только 10% работодателей ожидают постепенного улучшения ситуации.
Несмотря на нехватку персонала, только 8% работодателей заявили, что готовы рассматривать трудоустройство иностранцев как способ решения кадровой проблемы. Более того, год назад таких компаний было больше - 13%.
OLX Работа отмечают, что бизнес пока не воспринимает международный рынок труда как массовый источник новых работников.
Чаще всего работодатели объясняют свою позицию следующими причинами:
Авторы исследования обращают внимание, что за последний год работодатели значительно чаще стали говорить именно о практических трудностях интеграции иностранных работников - языковой адаптации, юридических процедурах и культурных особенностях.
Подобные настроения были зафиксированы и среди соискателей работы.
По данным исследования, 56% кандидатов опасаются, что интересы украинцев могут отойти на второй план. Еще 46% назвали потенциальной проблемой языковой барьер, а 41% - культурные и религиозные отличия.
В то же время работодатели не исключают возможности пересмотреть свою позицию в будущем.
Чаще всего они называли следующие условия:
Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что вопрос привлечения иностранных работников постепенно переходит из теоретической плоскости в практическую. По ее словам, для этого необходимо упростить процедуры трудоустройства, создать понятные механизмы адаптации и интеграции иностранных специалистов.
В то же время она подчеркнула, что приоритетом для Украины должно оставаться возвращение и трудоустройство украинцев, которые сейчас находятся за границей.
Ранее РБК-Украина рассказывало, чтобы привлечь и удержать работников, компании повышают зарплаты, упрощают требования к кандидатам, инвестируют в обучение персонала и расширяют круг потенциальных работников.
Также мы писали, что в Украине увеличивается количество вакансий с возможностью бронирования работников. Чаще всего такие предложения появляются в сферах критической инфраструктуры, логистики, производства и строительства, а за год медиановая зарплата в таких вакансиях выросла до 35 тысяч гривен.