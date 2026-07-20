Кадрова криза зростає, але бізнес не хоче наймати іноземців: у чому причини

Попри дедалі більший дефіцит працівників, українські роботодавці поки не готові масово наймати іноземців. Більшість компаній очікують, що ситуація на ринку праці лише погіршуватиметься, однак продовжують шукати інші способи подолання кадрової кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLX Робота.

Головне: Кадрова криза поглиблюється: У 2026 році 78% українських роботодавців заявили про нестачу персоналу проти 60% торік.

У 2026 році 78% українських роботодавців заявили про нестачу персоналу проти 60% торік. Бізнес не готовий до іноземців: Попри критичний дефіцит, лише 8% компаній розглядають найм іноземців як варіант вирішення проблеми.

Попри критичний дефіцит, лише 8% компаній розглядають найм іноземців як варіант вирішення проблеми. Головні перешкоди для найму: Найчастіше роботодавців зупиняють мовний бар'єр, складні юридичні процедури з оформлення віз та дозволів, а також культурні відмінності й відсутність досвіду роботи з іноземцями.

Найчастіше роботодавців зупиняють мовний бар'єр, складні юридичні процедури з оформлення віз та дозволів, а також культурні відмінності й відсутність досвіду роботи з іноземцями. Побоювання українців: 56% кандидатів бояться, що інтереси вітчизняних працівників можуть відійти на другий план.

56% кандидатів бояться, що інтереси вітчизняних працівників можуть відійти на другий план. Що може змінити ситуацію: Роботодавці готові переглянути свою позицію, якщо держава запровадить податкові пільги чи фінансові стимули, спростить процедури працевлаштування або якщо дефіцит українців стане ще гострішим.

Дефіцит працівників продовжує зростати

За результатами опитування, у 2026 році про нестачу кадрів заявили 78% роботодавців. Для порівняння, рік тому таку проблему відзначали 60% компаній.

Водночас бізнес став значно песимістичніше оцінювати перспективи ринку праці. Так, 68% опитаних вважають, що протягом наступного року кадровий дефіцит лише посилиться. Лише 10% роботодавців очікують поступового покращення ситуації.

Чому бізнес не готовий наймати іноземців

Попри нестачу персоналу, лише 8% роботодавців заявили, що готові розглядати працевлаштування іноземців як спосіб вирішити кадрову проблему. Ба більше, рік тому таких компаній було більше - 13%.

У OLX Робота зазначають, що бізнес поки не сприймає міжнародний ринок праці як масове джерело нових працівників.

Найчастіше роботодавці пояснюють свою позицію такими причинами:

51% назвали головною перешкодою мовний бар'єр ;

; 42% вважають, що їхня галузь наразі не потребує іноземних працівників ;

; 32% говорять про складні юридичні процедури (оформлення дозволів, віз, реєстрації);

(оформлення дозволів, віз, реєстрації); по 28% зазначили відсутність досвіду роботи з іноземцями та культурні чи організаційні відмінності ;

; 19% вказали на неготовність колективу ;

; 14% не знають, де шукати таких кандидатів.

Автори дослідження звертають увагу, що за останній рік роботодавці значно частіше почали говорити саме про практичні труднощі інтеграції іноземних працівників - мовну адаптацію, юридичні процедури та культурні особливості.

Як до цього ставляться українці

Подібні настрої зафіксували й серед шукачів роботи.

За даними дослідження, 56% кандидатів побоюються, що інтереси українців можуть відійти на другий план. Ще 46% назвали потенційною проблемою мовний бар'єр, а 41% - культурні та релігійні відмінності.

За яких умов бізнес змінить свою думку

Водночас роботодавці не відкидають можливості переглянути свою позицію в майбутньому.

Найчастіше вони називали такі умови:

податкові пільги або фінансові стимули для роботодавців - 36%;

подальше загострення дефіциту українських працівників - 36%;

гарантії кваліфікації та професійної підготовки кандидатів - 29%;

спрощення процедури працевлаштування іноземців;

спеціальні програми з підбору персоналу та успішні приклади інших компаній - 22%.

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що питання залучення іноземних працівників поступово переходить із теоретичної площини в практичну. Водночас, за її словами, для цього необхідно спростити процедури працевлаштування, створити зрозумілі механізми адаптації та інтеграції іноземних фахівців.

Водночас вона наголосила, що пріоритетом для України має залишатися повернення та працевлаштування українців, які зараз перебувають за кордоном.