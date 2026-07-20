Кадровый кризис растет, но бизнес не хочет нанимать иностранцев: в чем причины

Несмотря на растущий дефицит работников, украинские работодатели пока не готовы массово нанимать иностранцев. Большинство компаний ожидают, что ситуация на рынке труда будет только ухудшаться, однако продолжают искать другие способы преодоления кадрового кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.

Главное: Кадровый кризис усугубляется: В 2026 году 78% украинских работодателей заявили о нехватке персонала против 60% в прошлом году.

В 2026 году 78% украинских работодателей заявили о нехватке персонала против 60% в прошлом году. Бизнес не готов к иностранцам: Несмотря на критический дефицит, только 8% компаний рассматривают найм иностранцев как вариант решения проблемы.

Несмотря на критический дефицит, только 8% компаний рассматривают найм иностранцев как вариант решения проблемы. Главные препятствия для найма: Чаще всего работодателей останавливают языковой барьер, сложные юридические процедуры по оформлению виз и разрешений, а также культурные различия и отсутствие опыта работы с иностранцами.

Чаще всего работодателей останавливают языковой барьер, сложные юридические процедуры по оформлению виз и разрешений, а также культурные различия и отсутствие опыта работы с иностранцами. Опасения украинцев: 56% кандидатов опасаются, что интересы отечественных работников могут отойти на второй план.

56% кандидатов опасаются, что интересы отечественных работников могут отойти на второй план. Что может изменить ситуацию: Работодатели готовы пересмотреть свою позицию, если государство введет налоговые льготы или финансовые стимулы, упростит процедуры трудоустройства или если дефицит украинцев станет еще острее.

Дефицит работников продолжает расти

По результатам опроса, в 2026 году о нехватке кадров заявили 78% работодателей. Для сравнения год назад такую проблему отмечали 60% компаний.

В то же время бизнес стал значительно более пессимистично оценивать перспективы рынка труда. Так, 68% опрошенных считают, что в течение следующего года кадровый дефицит только усилится. Только 10% работодателей ожидают постепенного улучшения ситуации.

Почему бизнес не готов нанимать иностранцев

Несмотря на нехватку персонала, только 8% работодателей заявили, что готовы рассматривать трудоустройство иностранцев как способ решения кадровой проблемы. Более того, год назад таких компаний было больше - 13%.

OLX Работа отмечают, что бизнес пока не воспринимает международный рынок труда как массовый источник новых работников.

Чаще всего работодатели объясняют свою позицию следующими причинами:

51% назвали главным препятствием языковой барьер ;

; 42% считают, что их отрасль пока не нуждается в иностранных работниках ;

; 32% говорят о сложных юридических процедурах (оформлении разрешений, виз, регистрации);

(оформлении разрешений, виз, регистрации); по 28% отметили отсутствие опыта работы с иностранцами и культурные или организационные отличия ;

; 19% указали на неготовность коллектива ;

; 14% не знают, где искать таких кандидатов .

Авторы исследования обращают внимание, что за последний год работодатели значительно чаще стали говорить именно о практических трудностях интеграции иностранных работников - языковой адаптации, юридических процедурах и культурных особенностях.

Как к этому относятся украинцы

Подобные настроения были зафиксированы и среди соискателей работы.

По данным исследования, 56% кандидатов опасаются, что интересы украинцев могут отойти на второй план. Еще 46% назвали потенциальной проблемой языковой барьер, а 41% - культурные и религиозные отличия.

При каких условиях бизнес изменит свое мнение

В то же время работодатели не исключают возможности пересмотреть свою позицию в будущем.

Чаще всего они называли следующие условия:

налоговые льготы или финансовые стимулы для работодателей - 36%;

дальнейшее обострение дефицита украинских работников - 36%;

гарантии квалификации и профессиональной подготовки кандидатов - 29%;

упрощение процедуры трудоустройства иностранцев;

специальные программы по подбору персонала и успешные примеры других компаний - 22%.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что вопрос привлечения иностранных работников постепенно переходит из теоретической плоскости в практическую. По ее словам, для этого необходимо упростить процедуры трудоустройства, создать понятные механизмы адаптации и интеграции иностранных специалистов.

В то же время она подчеркнула, что приоритетом для Украины должно оставаться возвращение и трудоустройство украинцев, которые сейчас находятся за границей.