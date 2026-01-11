У Кадирова відмовили нирки, - джерела

"У Кадирова відмовили нирки, Кремль терміново шукає нового лідера для Чечні", - зазначають джерела.

Наразі очільник Чечні знаходиться у лікарні. До нього вже прибули члени родини, у тому числі й з інших країн.

Нагадаємо, напередодні Нового року Кадиров планував взяти участь у засіданні держради під головуванням російського диктатора Володимира Путіна. Однак тоді його плани зірвала екстрена госпіталізація.

За даними ЗМІ, під час візиту до Москви Кадирова "ледве відкачали", після чого він повернувся додому і на публіці відтоді не з'являвся.