У Кадырова отказали почки, - источники

"У Кадырова отказали почки, Кремль срочно ищет нового лидера для Чечни", - отмечают источники.

Сейчас глава Чечни находится в больнице. К нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран.

Напомним, накануне Нового года Кадыров планировал принять участие в заседании госсовета под председательством российского диктатора Владимира Путина. Однако тогда его планы сорвала экстренная госпитализация.

По данным СМИ, во время визита в Москву Кадырова "еле откачали", после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся.