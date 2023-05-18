"Кадирівці" знущаються над цивільним населенням у Маріуполі, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначає, ЦНС, окупаційна "поліція" при цьому відмовляється приймати заяви від цивільних постраждалих.

Зараз у Маріуполі перебуває велика кількість "кадирівців", які вживають спиртні напої та у п’яному вигляді чіпляються до місцевих мешканців, наносячи їм тілесні ушкодження, зокрема із застосуванням холодної зброї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупаційна адміністрація заборонила продавати алкоголь на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Причина заборони полягає в тому, що на захопленій території перебуває велика кількість росіян, які пиячать та скоюють злочини проти місцевого населення.

Також раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК "Вагнера". Силовикам, яких завезли на ТОТ з Росії, не вдається їх контролювати.

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