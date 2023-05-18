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"Кадыровцы" издеваются над гражданским населением в Мариуполе, - ЦНС

Фото: "Кадыровцы" издеваются над гражданским населением в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "кадыровцы" постоянно пьют издевающиеся над гражданским населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сейчас в Мариуполе находится большое количество "кадыровцев", которые употребляют спиртные напитки и в пьяном виде цепляются к местным жителям, нанося им телесные повреждения, в том числе с применением холодного оружия.

Как отмечает ЦНС, оккупационная "полиция" при этом отказывается принимать заявления от гражданских пострадавших.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупационная администрация запретила продавать алкоголь на временно оккупированных территориях Запорожской области . Причина запрета состоит в том, что на захваченной территории находится большое количество россиян, которые пьют и совершают преступления против местного населения.

Также ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ЧВК "Вагнера". Силовикам, завезенным на ТОТ из России, не удается их контролировать.

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