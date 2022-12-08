Окупанти готують чергову провокацію на Запорізькій АЕС. Привезли "Гради"
Російські війська готують чергову провокацію на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Для цього на територію об'єкту завезли РСЗВ "Град".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому".
"Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблоку № 6, поряд із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі «захисні споруди» у таємному режимі, порушуючи всі умови щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначають у підприємстві.
На думку "Енергоатома", окупанти можуть готуватися до обстрілів протилежного берега Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.
"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, що використовується загарбниками для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю та вибухівку; замінювали територію станції та під'їзні шляхи до неї", - йдеться у повідомленні.
На тлі можливої провокації "Енергоатом" звернувся до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти і вкотре закликав створити зону безпеки всередині та навколо станції за її повної демілітаризації та деокупації.
Нагадаємо, ранішерадник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв , що МАГАТЕ зайняло принципову позицію і вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.
У Росії, у свою чергу, заявили, що Москва обговорює зМАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. При цьому в МЗС РФ стверджують, що захоплену станцію не збираються виводити з-під контролю Росії.
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