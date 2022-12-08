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Окупанти готують чергову провокацію на Запорізькій АЕС. Привезли "Гради"

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Запорізька область, Четвер 08 грудня 2022 13:40
Окупанти готують чергову провокацію на Запорізькій АЕС. Привезли "Гради" Фото: окупанти готують чергову провокацію на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська готують чергову провокацію на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Для цього на територію об'єкту завезли РСЗВ "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому".

"Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблоку № 6, поряд із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі «захисні споруди» у таємному режимі, порушуючи всі умови щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначають у підприємстві.

На думку "Енергоатома", окупанти можуть готуватися до обстрілів протилежного берега Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, що використовується загарбниками для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю та вибухівку; замінювали територію станції та під'їзні шляхи до неї", - йдеться у повідомленні.

На тлі можливої провокації "Енергоатом" звернувся до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти і вкотре закликав створити зону безпеки всередині та навколо станції за її повної демілітаризації та деокупації.

Нагадаємо, ранішерадник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв , що МАГАТЕ зайняло принципову позицію і вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.

У Росії, у свою чергу, заявили, що Москва обговорює зМАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. При цьому в МЗС РФ стверджують, що захоплену станцію не збираються виводити з-під контролю Росії.

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Запорізька АЕС Російська Федерація МАГАТЭ
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