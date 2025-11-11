Качка візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі, - джерела

За даними джерела, сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Це частина регулярних зустрічей з українськими чиновниками.

Варто зауважити, що дане засідання раніше не анонсувалося пресслужбою Альянсу.

Також раніше ми писали, що 15 жовтня, міністри оборони країн НАТО зустрілися в Брюсселі. Вони обговорили посилення стримування і оборони Альянсу, спираючись на рішення, прийняті на саміті в Гаазі, а також подальшу підтримку України.

Того ж дня відублась зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО. У заходах брали участь міністри оборони низки держав.

Що таке Рада НАТО-Україна

Рада НАТО–Україна - це майданчик постійних консультацій між Києвом і Північноатлантичним альянсом, створений для координації співпраці у політичній, військовій та безпековій сферах.

Основне завдання формату - обговорення питань безпеки, оборонної підтримки, проведення реформ у секторі оборони, планування спільних дій та стратегічної допомоги Україні на тлі російської агресії.

Засідання Ради можуть проводитися як у плановому порядку, так і в терміновому режимі. Позачергові зустрічі скликають у разі критичних подій чи загострення ситуації - наприклад, після масштабних атак РФ або різкого підвищення рівня загроз.

Під час таких засідань представники України та країни-члени НАТО узгоджують політичну й військову підтримку, обмінюються інформацією про ризики та шукають способи посилення дипломатичного тиску на агресора.

У роботі Ради можуть брати участь посли, міністри оборони чи закордонних справ, а також інші високопосадовці.

Прийняті у цьому форматі рішення мають політичний характер і задають напрям для подальших дій Альянсу щодо підтримки України.