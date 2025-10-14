ua en ru
У світі

Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі: РБК-Україна з'ясувало ключові теми обговорень

Бельгія, Вівторок 14 жовтня 2025 15:48
Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі: РБК-Україна з'ясувало ключові теми обговорень Фото: міністри оборони НАТО обговорять надання Україні термінової військової допомоги (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерій Ульяненко

Завтра, 15 жовтня, міністри оборони країн НАТО зустрінуться в Брюсселі. Вони обговорять посилення стримування і оборони Альянсу, спираючись на рішення, прийняті на саміті в Гаазі, а також подальшу підтримку України.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів посадовець НАТО.

Ця зустріч міністрів НАТО стане першою після саміту лідерів країн-членів Альянсу в Гаазі в червні цього року.

Вони обговорять прогрес у реалізації нових цілей НАТО, щоб забезпечити найкраще оснащення збройних сил і їхню готовність захищати громадян.

Міністри також підсумують колективну позицію стримування і оборони та заходів, вжитих для її подальшого зміцнення. Вони також обміняються думками щодо реалізації місій і операцій НАТО, зокрема "Східний вартовий", "Балтійський вартовий", КФОР і місія НАТО в Іраку.

Крім того, вони обговорять питання подальшої підтримки України, безпека якої тісно пов’язана з безпекою НАТО. Воно підійматиметься на засіданні Ради НАТО-Україна за участю міністра оборони України Дениса Шмигаля та Верховного представника ЄС Каї Каллас.

Посадовець НАТО наголосив на продовженні зусиль з метою припинення війни проти України та забезпечення справедливого і тривалого миру.

За його словами, надзвичайно важливим є отримання Україною термінової військової допомоги, необхідної для оборони сьогодні та стримування майбутньої агресії.

НАТО відіграє ключову роль у координації цієї допомоги, зокрема через командування у Вісбадені (Програма НАТО з безпеки та навчання для України, NSATU) та через Пріоритетний перелік потреб України (PURL).

Після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване Німеччиною та Великою Британією.

Нагадаємо, в середу, 15 жовтня, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО. У заходах братимуть участь міністри оборони низки держав.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що пріоритетною темою обговорення під час засідання у форматі "Рамштайн" стане посилення української ППО.

