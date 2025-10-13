ua en ru
"Рамштайн" і Рада Україна-НАТО в один день: в Альянсі показали розклад

Брюссель, Понеділок 13 жовтня 2025 21:37
UA EN RU
"Рамштайн" і Рада Україна-НАТО в один день: в Альянсі показали розклад Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 15 жовтня, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО. У заходах братимуть участь міністри оборони низки держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного Альянсу.

Очікується, що міністри почнуть прибувати до штаб-квартири НАТО і давати коментарі для преси з 8 ранку (9 ранку за київським часом). На 8:30 (9:30 за київським часом) запланована спільна заява генсека НАТО Марка Рютте і глави Пентагону Піта Гегсета.

Уже о 9:00 (10:00 за київським) розпочнеться окрема зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Засідання Ради Україна-НАТО розпочнеться о 12:30 (13:30 за Києвом). Після нього буде брифінг Рютте.

Засідання Контактної групи з питань оборони України розпочнеться о 15:00 (16:00 за Києвом). На його початку заплановані публічні вступні заяви міністрів оборони Великої Британії, Німеччини та України.

Потім о 17:00 (18:00 за Києвом) відбудеться брифінг Марка Рютте та українського міністра оборони Дениса Шмигаля, а о 17:40 (18:40 за Києвом) відбудеться спільна пресконференція.

Плани на "Рамштайн"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що пріоритетною темою обговорення під час засідання у форматі "Рамштайн" стане посилення української ППО.

Також, за його словами, обговорюватимуть механізми допомоги Україні - PURL і SAFE.

НАТО Брюссель Марк Рютте Денис Шмигаль Піт Гегсет Допомога Україні Війна в Україні Зустріч Рамштайн
