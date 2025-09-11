Качка та Сійярто узгодили порядок денний переговорів Зеленського та Орбана

Віцепрем’єр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Зокрема, узгодили порядок денний переговорів на рівні лідерів.
Як передає РБК-Україна, про це Качка повідомив у соцмережі Х.
Качка подякував Сійярто за "відвертий та конструктивний дух" першої особистої зустрічі.
"Ми підбили підсумки вчорашніх двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. Уточнили, що у нас немає проблем по суті і є рішення щодо всіх 11 пунктів, порушених Угорщиною. Ми зацікавлені у більш комплексному діалозі з Угорщиною щодо політики стосовно національних меншин", - розповів віцепрем'єр.
Сторони також обговорили співпрацю в енергетиці, зокрема, як забезпечити стабільність і диверсифікацію постачання нафти та газу та як спільно зменшити й повністю припинити постачання російського газу та нафти до ЄС.
Качка підкреслив, що політичні дискусії про майбутнє ЄС не є перешкодою для переговорів щодо всіх блоків законодавства ЄС.
"Існують прагматичні рішення, які дозволяють врахувати позиції всіх держав-членів ЄС", - підкреслив віцепрем’єр.
Він назвав розмову з угорським колегою змістовною та прагматичною і спрямованою на майбутню співпрацю.
"Ми окреслили порядок денний нашого діалогу, зокрема на найвищому рівні", - додав Качка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує відвідати Угорщину через зростання напруженості між країнами.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив візит Сибіги та зустріч з ним у Будапешті.
Однак пізніше у МЗС Угорщини уточнили, що у Будапешті запланована зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та віцепремʼєра України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, а не Сибігою.
Водночас глава МЗС України провів телефонну розмову зі своїм угорським колегою про підтримку України в ЄС та безпеку регіону.