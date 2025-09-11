Качка та Сійярто узгодили порядок денний переговорів Зеленського та Орбана

Качка подякував Сійярто за "відвертий та конструктивний дух" першої особистої зустрічі.

"Ми підбили підсумки вчорашніх двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. Уточнили, що у нас немає проблем по суті і є рішення щодо всіх 11 пунктів, порушених Угорщиною. Ми зацікавлені у більш комплексному діалозі з Угорщиною щодо політики стосовно національних меншин", - розповів віцепрем'єр.

Сторони також обговорили співпрацю в енергетиці, зокрема, як забезпечити стабільність і диверсифікацію постачання нафти та газу та як спільно зменшити й повністю припинити постачання російського газу та нафти до ЄС.

Качка підкреслив, що політичні дискусії про майбутнє ЄС не є перешкодою для переговорів щодо всіх блоків законодавства ЄС.

"Існують прагматичні рішення, які дозволяють врахувати позиції всіх держав-членів ЄС", - підкреслив віцепрем’єр.

Він назвав розмову з угорським колегою змістовною та прагматичною і спрямованою на майбутню співпрацю.

"Ми окреслили порядок денний нашого діалогу, зокрема на найвищому рівні", - додав Качка.