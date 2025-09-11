Качка и Сийярто согласовали повестку дня переговоров Зеленского и Орбана

Качка поблагодарил Сийярто за "откровенный и конструктивный дух" первой личной встречи.

"Мы подвели итоги вчерашних двусторонних консультаций по правам национальных меньшинств. Уточнили, что у нас нет проблем по сути и есть решение по всем 11 пунктам, нарушенных Венгрией. Мы заинтересованы в более комплексном диалоге с Венгрией по политике в отношении национальных меньшинств", - рассказал вице-премьер.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, в частности, как обеспечить стабильность и диверсификацию поставок нефти и газа и как совместно уменьшить и полностью прекратить поставки российского газа и нефти в ЕС.

Качка подчеркнул, что политические дискуссии о будущем ЕС не являются препятствием для переговоров по всем блокам законодательства ЕС.

"Существуют прагматические решения, которые позволяют учесть позиции всех государств-членов ЕС", - подчеркнул вице-премьер.

Он назвал разговор с венгерским коллегой содержательным и прагматичным и направленным на будущее сотрудничество.

"Мы очертили повестку дня нашего диалога, в частности на высшем уровне", - добавил Качка.