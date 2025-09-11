RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Качка и Сийярто согласовали повестку дня переговоров Зеленского и Орбана

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и глава МИД Венгрии Петер Сийярто (x.com/taraskachka)
Автор: Татьяна Степанова

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В частности, согласовали повестку дня переговоров на уровне лидеров.

Как передает РБК-Украина, об этом Качка сообщил в соцсети Х.

Качка поблагодарил Сийярто за "откровенный и конструктивный дух" первой личной встречи.

"Мы подвели итоги вчерашних двусторонних консультаций по правам национальных меньшинств. Уточнили, что у нас нет проблем по сути и есть решение по всем 11 пунктам, нарушенных Венгрией. Мы заинтересованы в более комплексном диалоге с Венгрией по политике в отношении национальных меньшинств", - рассказал вице-премьер.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, в частности, как обеспечить стабильность и диверсификацию поставок нефти и газа и как совместно уменьшить и полностью прекратить поставки российского газа и нефти в ЕС.

Качка подчеркнул, что политические дискуссии о будущем ЕС не являются препятствием для переговоров по всем блокам законодательства ЕС.

"Существуют прагматические решения, которые позволяют учесть позиции всех государств-членов ЕС", - подчеркнул вице-премьер.

Он назвал разговор с венгерским коллегой содержательным и прагматичным и направленным на будущее сотрудничество.

"Мы очертили повестку дня нашего диалога, в частности на высшем уровне", - добавил Качка.

 

Переговоры Украины и Венгрии

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил визит Сибиги и встречу с ним в Будапеште.

Однако позже в МИД Венгрии уточнили, что в Будапеште запланирована встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой, а не Сибигой.

В то же время глава МИД Украины провел телефонный разговор со своим венгерским коллегой о поддержке Украины в ЕС и безопасности региона.

Тарас КачкаВенгрия