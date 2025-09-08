Сибіга планує візит до Угорщини, - Sky News

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує відвідати Угорщину через зростання напруженості між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Цього тижня зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив візит Сибіги та зустріч з ним у Будапешті.

Окрім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також рішуче виступив проти членства України в ЄС.

Також Угорщина отримує більшу частину своїх енергоносіїв з Росії та відмовилася постачати зброю Україні.

Sky News нагадує, що відносини між Будапештом і Києвом були затьмарені конфліктами щодо прав меншин в Україні.

Напружені відносини між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з самого початку війти Росії проти України займає проросійську позицію. Угорщина блокує допомогу Києву та відмовляється підтримувати санкції проти РФ.

Також Будапешт блокує вступ України до Євросоюзу

За словами президента України Володимира Зеленського, така позиція Угорщини дійсно виглядає дивною на тлі того, що навіть Росія фактично змирилася з євроінтеграцією України.

Тим часом в Будапешті заявили, що їм байдуже на позицію Москви, а блокувати вступ України до ЄС вони не перестануть.

Водночас сам Орбан заявив, що Угорщина не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України. Також він вважає, що обговорення гарантій безпеки для України мають проходити з Росією, а не з США.

Також Угорщина обурена через українські обстріли нафтопроводу "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав удари по "Дружбі" так званим замахом на енергобезпеку своєї країни.