У МЗС Угорщини уточнили, що Сійярто проведе зустріч із Качкою, а не Сибігою

Цього тижня у Будапешті запланована зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та віцепремʼєра України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Глава українського МЗС Андрій Сибіга не приїде на переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

"За наявною інформацією, український уряд врешті-решт делегував на переговори в Будапешті, які, як очікується, відбудуться в четвер, віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку", - повідомили у МЗС Угорщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує відвідати Угорщину через зростання напруженості між країнами.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив візит Сибіги та зустріч з ним у Будапешті.

"Цього тижня зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті", - заявив він.