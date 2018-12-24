В Кабуле произошел взрыв возле министерства

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Информации о пострадавших нет

В понедельник, 24 декабря, в Кабуле возле Министерства общественных работ произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Tolo News.

Информации о пострадавших нет. В полиции добавили, что в этом районе продолжается стрельба и что на место происшествия прибыли силы безопасности.

Напомним, 2 декабря н а юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве во время минирования автомобиля погибли 37 боевиков. Взорвался заминированный автомобиль, который боевики готовили для проведения теракта.

Ранее сообщалось, что в Кабуле (Афганистан) в результате атаки на здание, где проживали военные специалисты Великобритании с международной частной военной компании G4S 10 человек погибли и 19 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Афганистане во время авиаудара погибли 30 человек. При бомбардировке погибли не менее 30 гражданских, которые были членами одной семьи.

Кроме того, на востоке Афганистана вблизи города Газни во вторник, 27 ноября, произошел взрыв, в результате которого погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО.