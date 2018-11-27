Трое солдат США погибли в результате взрыва в Афганистане

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Ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за взрыв

На востоке Афганистана около города Газни во вторник, 27 ноября, произошел взрыв, в результате которого погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации военных США, около проезжей части сдетонировало самодельное взрывное устройство. В это время проезжал военный автомобиль, в котором находились солдаты НАТО. В результате взрыва погибли трое военнослужащих. Еще трое военных получили ранения. Имена погибших не уточняются.

Отмечается, что миссия военнослужащих Афганистана и НАТО проводит полицейский патруль около города Газни.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, 25 ноября в провинции Фарах (Афганистан) боевики группировки "Талибан" напали на полицейских. В результате столкновения погибли 22 полицейских. Еще п'пятеро отрималипоранення.

Боевики организовали засаду и напали на колонну с п'яти машин правоохранителей. На месте назначения должен был быть представлен новый глава полиции провинции.