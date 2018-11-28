В Афганистане во время авиаудара погибли 30 человек

Фото: полиция в Кабуле (GettyImages)

Авиаудар был нанесен по позициям боевиков Талибана

В Афганистана в результате авиаудара правительственных сил погибли по меньшей мере 30 мирных граждан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TOLOnews.

Как сообщается, авиаудар был нанесен по позициям боевиков Талибана в деревне в районе Гармсир. Источники издания сообщают, что при бомбардировке погибли по меньшей мере 30 гражданских. Все жертвы были членами одной семьи.

"Было около 9 вечера, когда произошел авиаудар. Рядом с домом был припаркован автомобиль талибов, а затем началась атака. В доме было убито 30 человек, включая женщин и детей. Выжил только один подросток, он получил травмы", - говорится в сообщении.

Отметим, в результате столкновения с боевиками группировки "Талибан" в провинции Фарах (Афганистан) погибли 22 сотрудников правоохранительных органов.

РБК-Украина писало, что посланец Соединенных Штатов Америки по вопросу мирных переговоров в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что пока не смог договориться с движением "Талибан" о сроках и условии завершения войны в стране.